Namorada de Óliver Torres despede-se do Porto com declaração de amor

O futebolista Óliver Torres deixa o F.C.Porto para regressar a Espanha, onde jogará no Sevilha. Nas redes sociais, deixou elogios aos portistas e agradeceu, enquanto a namorada se despediu garantindo que viver na Invicta foi "a melhor decisão" da sua vida.

Na hora de deixar o Porto, Patricia Gómez usou as redes sociais para partilhar que "é uma sensação estranha ter que despedir-se de uma cidade que te deu tudo", sublinhou que aprendeu que "a vida é hoje, amanhã logo se verá".

"Vivi numa montanha russa de emoções e percebi que viver no Porto foi a melhor decisão da minha vida. Esta cidade viu-nos crescer, uniu-nos, apaixonou-nos cada dia mais um pouquinho... e agora me despeço sabendo que certamente será difícil superar ou igualar este ano aqui", escreveu a influencer no Instagram.

Patricia publicou uma fotografia em que surge a beijar Óliver Torres em pleno relvado do Estádio do Dragão. Sara Carbonero reagiu com um coração, enquanto a mulher de Sérgio Oliveira, Cristiana Gonçalves Pereira, comentou com um "até já bonita".