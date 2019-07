Namorado de Rita Pereira faz tatuagem em homenagem ao filho

NTV Hoje às 12:20, atualizado às 12:31 Facebook

Guillaume Lalung fez uma tatuagem no pescoço em homenagem ao filho, Lonô, que tem em comum com Rita Pereira. O namorado da atriz fez questão de partilhar o resultado final com os fãs. O produtor de eventos e jogador de basquetebol francês revelou na conta de Instagram o desenho que tatuou em representação ao seu rebento e explicou o verdadeiro significado do nome. “Lonô – Deus da Paz, Música e Prosperidade, Vento e Chuva, Senhor do Sol. Lono é um deus havaiano representado como um totem. Lonô, meu filho, Lonô, minha tatuagem”, explicou na legenda. View this post on Instagram […]