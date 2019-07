Namorado de Rita Pereira mima filho Lonô

NTV Hoje às 11:10, atualizado às 11:24 Facebook

Quase a completar sete meses, Lonô continua a concentrar todas as atenções na casa de Rita Pereira e do namorado, Guillaume Lalung. O produtor de eventos e basquetebolista francês não larga o bebé por um minuto e até na hora do banho os dois partilham o duche. Companheiros para a vida toda. Depois de muitos vídeos publicados a mudar as fraldas do primeiro filho, Guillaume Lalung mostra, agora, a cumplicidade com Lonô no duche. O produtor de eventos e basquetebolista francês faz questão de estar com o primogénito em todas as ocasiões e a hora do banho não é excepção. […]