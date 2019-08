Namorado de Rita Pereira mostra novo vídeo com o filho

NTV Hoje às 15:36, atualizado às 15:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Guillaume Lalung é um pai babado e dedica todos os tempos livres ao filho mais novo, Lonô, fruto da relação com a atriz Rita Pereira. Olha que dois! Guillaume Lalung e o filho Lonô foram apanhados numa brincadeira muito ternurenta na sala. Não se sabe se quem captou as imagens foi a mãe do bebé, Rita Pereira, mas lá que elas mostram muita cumplicidade logo depois de o produtor musical acordar… View this post on Instagram I woke up like this ! #DOD #DadOnDuty #baby #lonô #happy #son #dad #family #morning A post shared by Guillaume Lalung (@lal1) on Aug […]