Namorado de Rita Pereira quer aprender crioulo

Guillaume Lalung revelou, esta quinta-feira, querer aprender a falar crioulo para conseguir cantar um dos temas de Nelson Freitas. O namorado de Rita Pereira admitiu ser grande fã de uma das mais recentes músicas lançadas por Nelson Freitas, “Manhã Cedo”. “Quero falar crioulo só para cantar ‘Manhã Cedo”, afirmou numa das gravações. Guillaume Lalung já dividiu protagonismo na música com Nelson Freitas, num cómico momento, no qual cantaram juntos a música “Baby can I hold you”, de Tracy Chapman. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Namorado de Rita Pereira mostra novo vídeo com o filho