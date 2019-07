Namorado de Rita Pereira revela fotografia inédita de filho mais velho

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 18:51 Facebook

O namorado de Rita Pereira posou novamente com Lonô, de sete meses, porém, contou com a companhia do filho mais velho, fruto de uma relação já terminada. Guillaume Lalung surgiu ao lado dos dois filhos, vestidos de super-heróis, numa fotografia partilhada na conta de Instagram do basquetebolista francês, este domingo. “Meus filhos. Meu orgulho. Confesso que ganhei um super guerreiro”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Saiyans Lalungs San Guillaume, San Luan, San Lonô Mes fils. Ma fierté Avoue j’ai gagné Super guerrier #saiyanFamily #saiyandad #saiyanssons A post shared by Guillaume Lalung (@lal1) on Jul 28, […]