Namorado de Rita Pereira surpreende com novo “talento”

Guillaume Lalung decidiu revelar publicamente o “talento” para a música num vídeo hilariante ao lado do artista Nelson Freitas. O namorado da atriz Rita Pereira provou, novamente, ter um excelente sentido de humor e estar sempre pronto para uma brincadeira. Nelson Freitas e um amigo em comum tocavam guitarra enquanto cantavam o tema “Baby can I hold you”, de Tracy Chapman, quando Guillaume Lalung decidiu participar. O cómico momento foi gravado e partilhado na conta de Instagram do basquetebolista francês. “Eu consigo cantar”, escreveu. O casal e o filho, Lonô, estão a desfrutar de uns dias de férias em Vilamoura. […]