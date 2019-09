Namorado de Rita Pereira tatua altura dos filhos na perna

NTV Hoje às 10:40, atualizado às 11:12 Facebook

O namorado de Rita Pereira, Guillaume Lalung, tatuou a altura dos dois filhos, Lonô e Luan, na perna esquerda. O gesto foi elogiado pelos seus seguidores. O desenho foi feito pelo tatuador Cavelucci e percorre a perna esquerda toda. Na fotografia partilhada no perfil de Instagram, pode ver-se a altura que Lonô e Luan tinham em determinada datas. View this post on Instagram New Tattoo… My Sons Sizes By @cavelluccitattoo A post shared by Guillaume Lalung (@lal1) on Sep 12, 2019 at 10:47am PDT “És o maior”, “Grande ideia”, “Que fixe” e “Bastante original” foram alguns dos comentários elogiosos que […]