Namorado de Sara Sampaio indiciado em Nova Iorque

O namorado da modelo portuguesa Sara Sampaio foi indiciado, esta terça-feira, alegadamente devido a um esquema que terá prejudicado a companhia de cartões de crédito American Express.

Oliver Ripley, de 38 anos, cofundador do grupo de hotéis Habitas, apresentou-se às autoridades em Manhattan, Nova Iorque, EUA. Segundo a polícia terá feito uma reclamação falsa à American Express, que resultou numa perda de 44 mil dólares para a empresa.

O empresário inglês foi libertado sem fiança, depois de ser indiciado por roubo, posse de propriedade roubada e falsificação de registos comerciais.

"Será totalmente ilibado", garantiu o seu advogado de defesa, à saída do tribunal. "Ele está aqui devido a um mal-entendido. Não cometeu nenhum crime", garantiu, segundo o "The New York Post".