“Não estou curado!” Diogo Amaral fala do problema com as drogas

NTV Hoje às 10:20, atualizado às 10:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de ter revelado no programa de Cristina Ferreira que tinha consumido drogas, o ator voltou a abordar o assunto no NOS Alive para admitir que o problema ainda não está ultrapassado. Direto ao assunto. Abordado pelos jornalistas durante a última edição do NOS Alive, que decorreu no Passeio Marítimo de Algés, Diogo Amaral confessou que ainda há um longo processo pela frente na sua luta contra o consumo de drogas. “Eu não estou curado de absolutamente nada, é o dia-a-dia e é preciso ter muito respeito porque é uma responsabilidade muito grande”, referiu o ator, citado pela revista “VIP”. […]