Não tem praia, mas tem a cozinha. Cláudio Ramos no “limite da sensualidade”

O “vizinho” mais conhecido do país não para de surpreender. Desta vez, Cláudio Ramos foi para a cozinha e decidiu exibir-se de avental. O comentador garante que este é o “limite” do seu “glamour”. Habituado a passar grande parte do tempo n’”O Programa da Cristina” dentro da cozinha, Cláudio Ramos resolveu fazer o mesmo em casa, ainda que sem a habitual t-shirt ou camisa debaixo do avental. View this post on Instagram … Não vos quero iludir e podem deixar de me seguir, mas este é o limite do glamour e sensualidade nesta conta de Instagram. Há menos de um […]