Nasceu a sobrinha-neta de José Carlos Malato

José Carlos Malato anunciou, nas redes sociais, o aumento da família com o nascimento da primeira sobrinha-neta, Maria Benedita. O apresentador da RTP assinalou a data no perfil do Instagram, através de uma fotografia na qual aparece no Hospital de Cascais, com um balão cor-de-rosa. “Pronto! Já sou tio-avô da Maria Benedita!”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Pronto! Já sou tio-avô da Maria Benedita! 🤱🤱😍😍 #josecarlosmalato A post shared by josecarlosmalato (@josecarlosmalato) on Aug 29, 2019 at 5:11am PDT Foram várias as mensagens enviadas a parabenizar José Carlos Malato, tais como a da apresentadora Tânia […]