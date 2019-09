Nasceu o primeiro filho da atriz Jani Zhao

NTV Hoje às 10:36, atualizado às 10:39 Facebook

Jani Zhao deu à luz o primeiro filho na sexta-feira. É um menino, chama-se Lee e a primeira fotografia do recém-nascido já foi revelada. O nascimento de Lee foi anunciado publicamente no perfil de Instagram do irmão da atriz, Alexandre, num curto texto no qual não escondeu a felicidade. “Pura alegria e felicidade, vamos nos divertir muito juntos, vamos começar a festa! Bem-vindo Lee. Obrigado Jani Zhao por trazer esse amor à minha vida”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Purest joy and happiness, we’re gonna have so much fun together, let the party begin! WELCOME […]