“Nazaré” arrasa concorrência em dia de estreia na SIC

“Nazaré” estreou-se, esta terça-feira, em ‘prime time’ e não podia ter corrido melhor. A nova novela da SIC liderou com 29.9% de share e 15.6% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 476 mil e 200 telespectadores. Desde “Coração D’Ouro”, em setembro de 2015, que a SIC não alcançava um valor tão alto na estreia de uma novela. Registou-se também a maior diferença para a concorrência desde 2013, aquando da estreia de “Sol de Inverno”. “Nazaré” somou 13,6 pontos de vantagem em relação ao produto concorrente no mesmo horário. “Nazaré” é uma novela com um forte cariz português, […]