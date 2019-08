Nem depois das gravações se largam! Maria João Abreu reencontra-se com a “filha”

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Coladinhas uma à outra. Terminadas as gravações de “Golpe de Sorte”, na qual desempenharam o papel de mãe e filha, Maria João Abreu e Isabela Valadeiro voltaram a encontrar-se no novo café da “Maria do Céu”. Elas não se largam. As gravações da série líder de audiências da SIC terminaram apenas há uma semana, mas a amizade entre Maria João Abreu, a “Maria do Céu Garcia” e de Isabela Valadeiro, a “Telma”, ficou, tanto que as duas já não passam sem se ver. View this post on Instagram Que benção ter-vos na minha vida! @isabelavaladeiro @catia.ribeiro.oficial @adamariacafebistro A post shared […]