Nem Oceana Basílio resiste à boa forma de João Paulo Rodrigues

O ator da SIC mostrou, neste fim de semana, os abdominais definidos e “choveram” comentários. Os colegas de “Golpe de Sorte” não perdoaram. É numa foto a preto e branco, em tronco nu, que João Paulo Rodrigues exibiu os seus abdominais definidos e mostrou que está em grande forma. View this post on Instagram 💪🏼 A post shared by João Paulo Rodrigues (@joaopaulorodrigues.oficial) on Jul 20, 2019 at 1:07am PDT Os seguidores não perderam tempo a reagir no perfil de Instagram, entre eles Oceana Basílio, a colega do Tino em “Golpe de Sorte”, a série líder de audiências da SIC. […]