Neta recém-nascida de Dolores Aveiro já equipa à Sporting

NTV Hoje às 11:48, atualizado às 11:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Ainda não tem uma semana, mas a família já lhe passou o amor clubístico: Valentina, a filha recém-nascida de Katia Aveiro, já posa com o símbolo do Sporting. É a nova ternura das redes sociais. Com menos de uma semana de vida, Valentina já chama todas as atenções nos perfis de Instagram da família Aveiro. Primeiro, apareceu ao colo dos pais, este sábado a tia, Elma, revelou-lhe o rosto e agora surge com a avó Dolores equipada à Sporting, o clube da família e no qual Cristiano Ronaldo começou a destacar-se. “Já equipada como a avó gosta!” escreveu Dolores Aveiro […]