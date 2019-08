Neymar diverte-se com Paula Fernandes no Festival de Marisco de Olhão

NTV Hoje às 13:45, atualizado às 14:14 Facebook

O jogador de futebol Neymar esteve, esta segunda-feira, no Festival de Marisco de Olhão para desfrutar da gastronomia local e do concerto da amiga Paula Fernandes. Sim, leu bem. O astro brasileiro, que representa a equipa francesa do Paris Saint-Germain, divertiu-se no evento gastronómico a sul do país e até chegou mesmo a subir ao palco a convite da cantora. "Coração mais que feliz pela presença ilustre desse ídolo brasileiro. Amei!" escreveu Paula Fernandes na legenda de uma das três fotografias, que partilhou no perfil de Instagram para mais tarde recordar.