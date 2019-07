Nick Jonas e Pryanka Chopra namoram em Itália

NTV Hoje às 15:05, atualizado às 15:21 Facebook

Nick Jonas e a sua mulher, Pryanka Chopra, viajaram até Tuscania, Itália, onde está a aproveitar para namorar, passear pela vila e dar mergulhos na piscina. O amor está no ar! Depois de terem oficializado a sua relação amorosa em dezembro do ano passado, o cantor e a atriz não perdem uma oportunidade para um plano romântico a dois. O mediático casal fez as malas e mudou-se temporariamente para uma moradia no meio das colinas. Entre os passeios na vila e os jantares a dois, Nick Jonas tem servido como fotógrafo oficial da sua mulher, Pryanka Chopra. https://www.instagram.com/p/BznNlBWHzkj/ No entanto, […]