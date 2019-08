Nick Jonas lança marca “ultra premium” de tequila

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:06 Facebook

Nick Jonas lançou uma marca de tequila intitulada Villa One em parceria com John Varvatos. O produto irá estrear-se no mercado em setembro, com três variedades. Cantor, ator e modelo dedicou-se agora à industria de bebidas com o lançamento de uma marca de tequila “ultra premium”. O irmão mais novo da banda Jonas Brothers anunciou o novo projeto nas redes sociais. “Nos últimos dois anos, o Jonh Varvatos e eu relacionamo-nos com o amor pela tequila e não poderíamos estar mais animados por apresentar a Villa One: a tequila ultra premium fabricada pela Master Distiller Arturo Fuentes”, revelou. View this […]