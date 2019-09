Nicki Minaj anuncia fim de carreira na música

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Nicki Minaj anunciou o fim da carreira na música para se dedicar à família. Porém, não referiu se será uma decisão definitiva ou apenas uma pausa temporária. A rapper de 36 anos revelou, esta quinta-feira, a decisão numa curta mensagem publicada na conta da rede social Twitter, pedindo aos seguidores que continuem a representá-la “até à morte”. “Decidi reformar-me e ter a minha família. Sei que estão felizes agora. Aos meus fãs, continuem a representar-me até à minha morte. Adoro-vos para a vida”, escreveu Nicki Minaj. I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy […]