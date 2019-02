Nicolas Cage e Elijah Wood rodam filme em Portugal

JN Hoje às 21:13 Facebook

Nicolas Cage e Elijah Wood estão de passagem por Portugal e foram fotografados num restaurante em Sintra, no último sábado.

Os atores a rodar o filme 'Color Out of Space', com a realização de Richard Stanley.

As imagens dos artistas foram partilhadas nas redes sociais pelo dono do restaurante, onde ambos fizeram uma prova de vinhos.

Nicolas Cage ficou ligado a filmes com 'Juventude inquieta', 'Um coração selvagem' ou 'Morrer em Las Vegas', enquanto Elijah Wood interpretou "Frodo Baggins" na trilogia 'Senhor dos Anéis'.