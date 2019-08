Nilton criticado após fazer piada sobre incêndios na Amazónia

NTV Hoje às 11:35, atualizado às 11:41 Facebook

Nilton foi criticado pelos internautas depois de ter feito uma piada sobre os incêndios que têm dado que falar, recentemente, na floresta da Amazónia, no Brasil. Nos últimos dias, as redes sociais têm estado preenchidas de manifestações públicas contra o governo brasileiro, que não faz nada perante os incêndios na Amazónia. Entre as mensagens de várias caras conhecidas a de Nilton foi muito criticada. “Disseram-me que a Amazon está a arder. Espero que tenha começado só depois de mandarem a minha encomenda”, escreveu o comediante, em tom de brincadeira, no perfil de Facebook, fazendo uma comparação entre a floresta e […]