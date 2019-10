Nome da bebé de Vanessa Oliveira ainda sem consenso

Rui Pedro Pereira Hoje às 09:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A apresentadora Vanessa Oliveira, que está prestes a ser mãe, conta que o filho chama à irmã "Maria Eurraca".

Grávida de oito meses de uma menina, Vanessa Oliveira diz-se encantada com a segunda gestação. Mãe de André, o primeiro filho em comum com o Deejay Kamala, a apresentadora da RTP garante que a gravidez está a correr muito bem, não fosse o calor e quebras de tensão.

"Esta gravidez é mais tranquila do que a primeira. Só está a custar-me muito o calor. Nem tenho sofrido tanto de enjoos. Além do calor, o outro problema é ter de calçar uns saltos altos para alguns eventos", diz, divertida.

Para já, a bebé não tem nome. Mas há uma alcunha. "Está a ser uma escolha muito difícil. O meu filho André disse logo que queria Maria e depois recordou os nomes das meninas da turma dele. Se calhar, vamos ter de ir a sorteio ou escolher outro nome que não seja dos nossos favoritos. Para já, é a Maria Eurraca. O André já era André muitos anos antes de nascer e a Maria Eurraca, coitadinha, vai mudar o nome. Na verdade, depois da bebé nascer, temos um mês para registá-la e ainda vai haver muita discussão lá em casa", acrescenta.

Entretanto, um pequeno susto fez a comunicadora apressar os preparativos: "Até há pouco tempo estava superdescontraída, mas com o calor tive quebras de tensão e pensei: "esta semana tenho de ir lavar as roupas da miúda". Já disse à minha sogra e à minha mãe para tratarem disso!", garante.

O enxoval está a caminho. "Já tenho o carrinho, mas não tenho a cama, porque a cama vinha do André e está emprestada. Mas já posso ir para o hospital (se for preciso) porque já tenho o ovinho. Tenho é de ir lavar roupa! [risos]".

Atenta ao primogénito

O filho tem-se mostrado reservado em relação à irmã. "Não consigo perceber se o André ignora [o nascimento] de propósito ou se é uma defesa dele. Nunca pediu um irmão. Ele tem um primo com 20 dias de diferença e andaram na mesma escola, só se separando agora na primária. A reação dele [à gravidez] foi "ah, ok". Quando ele quer dá um beijinho na barriga, quando não quer está tudo bem".

Vanessa Oliveira garante a máxima atenção ao primogénito. "É uma fase difícil. Ele entrou no primeiro ano. É uma mudança, uma adaptação e quero estar o mais atenta possível. Estar atenta para quando nascer a bebé ele não sentir. Até ando a dizer à Maria Eurraca para nascer numa sexta-feira para o André ficar com ela no fim de semana", diz, sorrindo.

Em casa não quero ficar

O nascimento da menina está previsto para "no início de novembro", o que fez com que Vanessa Oliveira tivesse de condicionar as reportagens na RTP. "Já fiz o "day time" da estação, mas este verão foram muitas horas em direto e só estou a fazer coisas mais pequenas neste momento. Houve muitas viagens, sobretudo de carro, e agora vou estar a trabalhar até muito tarde, mas na parte de conteúdos. Em casa não quero ficar!".