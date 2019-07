“Nós estamos Alive!” Bárbara Guimarães diverte-se em festival de música

NTV Hoje às 16:39, atualizado às 17:01 Facebook

Bárbara Guimarães foi até ao Passeio Marítimo de Algés para assistir aos diversos concertos que aconteceram aquando do festival de música NOS Alive. A apresentadora, que está a lutar contra o cancro na mama, utilizou o perfil da rede social Instagram para mostrar aos seus seguidores duas das suas grandes paixões: a música e a família. “Nós estamos Alive!” pode ler-se na descrição de uma fotografia em que aparece ao lado do seu filho, no meio da multidão que se juntou perto do palco principal do certame nacional. View this post on Instagram Nós estamos Alive!! 💛🖤!! #nosalive # motherandson […]