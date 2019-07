Nova atuação de Lady Gaga e Bradley Cooper pode estar para breve

Sara Oliveira Hoje às 12:14 Facebook

Independentemente dos rumores de que namoram e até já vivem juntos, certo é que pode estar para muito breve a primeira aparição pública de Bradley Cooper e Lady Gaga, depois do fim do relacionamento do ator com Irina Shayk.

A imprensa internacional aposta que será em mais uma edição dos MTV Music Awards, marcada para 26 de agosto, em Nova Jérsia, nos Estados Unidos da América. Isto porque o filme realizado por Cooper, e que ambos protagonizam "Assim nasce uma estrela", está nomeado nas categorias de "melhor canção" e "melhor colaboração". Por isso, se ganharem alguma delas, é expectável que subam ao palco, lado a lado, além de posarem na "red carpet".

Aliás, o evento é apontado por alguns como uma forma de assumirem ou afastarem de vez tudo o que tem sido dito. Recorde-se que, a partir do filme, Lady Gaga começou logo a ser vista como um perigo para a relação de Bradley com Irina que, em maio, chegou ao fim. Rapidamente, os fãs começaram a torcer para que o romance do cinema se tornasse real, embora pessoas próximas do ator e da cantora digam que são só bons amigos.

Agora há já quem suspire por um momento como o que se viu na cerimónia dos Oscars quando interpretaram o tema "Shallow", sob o olhar atento ainda da manequim russa e companheira de Cooper. O ex-casal tem uma filha, Lea de Seine, de dois anos, cuja custódia decidiram partilhar, sem dias fixos, mas tendo em conta as agendas de cada um.