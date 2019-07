Nova diretora de Programas da TVI a banhos depois da festa

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Felipa Garnel recebeu os convidados na festa de verão da TVI no sábado e, no dia seguinte, foi descontrair para a praia na companhia do marido. Um fim de semana cheio. Já na qualidade de nova diretora de Programas da TVI, Felipa Garnel recebeu, neste sábado, as caras conhecidas da estação na discoteca Lick, em Vilamoura, no Algarve. Depois deste trabalho mais institucional, a responsável que substituiu Bruno Santos no cargo rumou no dia seguinte à praia, na companhia do marido, o médico Nuno Lobo Antunes. View this post on Instagram (Sun)day💙 #algarve #mysecretplace A post shared by Felipa Garnel […]