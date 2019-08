Nova edição de “MasterChef” já tem data de estreia marcada na TVI

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:09 Facebook

O programa “MasterChef” já tem data de estreia marcada na TVI. O primeiro episódio da nova edição do concurso de culinária vai para o ar a 1 de setembro. “MasterChef” prepara-se para regressar ao horário nobre da TVI e consigo traz de novo o apresentador Manuel Luís Goucha, que está responsável por liderar os desafios de cada transmissão televisiva. View this post on Instagram ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Está revelada a data de estreia da melhor edição de sempre! . . . #masterchef #masterchefportugal #concurso #culinaria #cozinha #entretenimento #tvi @tvioficial @mlgoucha A post shared by MasterChef Portugal (@masterchefpt) on Aug 25, 2019 at […]