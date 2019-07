Nova estrela da SIC desfruta da subida da temperatura e vai à praia

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de completar mais um dia de gravações da série “Golpe de Sorte”, a atriz da SIC Isabela Valadeiro fugiu, de imediato, para a praia. Com o tempo todo ocupado de segunda a sexta-feira, e muitas vezes aos fins-de-semana, devido às gravações intensas, Isabela Valadeiro poucas alturas tem para descontrair. Mas, no verão, quando os trabalhos acabam, o destino costuma ser a praia. Este sábado, com a temperatura máxima a atingir os 30 graus, a intérprete não vai resistir, certamente, a tomar banhos de mar. “Na primeira a Expectativa, na segunda a Realidade. E em boa verdade verdade estou a […]