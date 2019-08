Nova temporada de “The Voice Portugal” já tem a primeira confirmação

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 15:04 Facebook

O programa “The Voice Portugal” anunciou, esta sexta-feira, a primeira confirmação no que diz respeito aos elementos que vão participar na próxima edição. É uma mulher e trata-se de um regresso… Estamos a falar de… Mafalda Castro! A locutora das manhãs da rádio Mega Hits vai voltar ao concurso televisivo transmitido pela RTP1 como Repórter V, tal como aconteceu na edição anterior. No perfil de Facebook do “The Voice Portugal” foi feita uma publicação a assinalar o aniversário da também influenciadora digital e foi na descriação que a organização deu a novidade aos fãs. “A Mafalda Castro faz anos hoje! […]