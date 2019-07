Novas beldades animam futebol nacional

Sara Oliveira Hoje às 10:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O futebol é espetáculo dentro e fora das quatro linhas, com as mulheres a assumirem protagonismo nas bancadas, e há novas WAGS - mulheres e namoradas das estrelas que chegam esta época à Liga portuguesa.

No F. C. Porto, há duas novas aquisições cujas companheiras têm sido notadas nas redes sociais. Zé Luís tem a bailarina russa Alesenka Lesenka como apoio, enquanto Renzo Saravia traz Eva Perez para brilhar.

Luciano Vietto é aposta no Sporting. Vem da Argentina e a namorada, Paloma Hurtado, promete não deixar ninguém indiferente. O relacionamento é recente e, para muitos, só se deu a conhecer durante as últimas férias nas Maldivas. Vietto é conhecido por colecionar paixões, por isso falta saber se é desta que acaba no altar.

Do outro lado da Segunda Circular, Caio Lucas acaba de chegar ao Benfica e com ele trouxe a companheira grávida, Mariana Miyaki. A bloguer brasileira e o jogador vão ter um menino.

No Aves, Enzo Zidane, o filho do treinador do Real Madrid, é aposta. Veio acompanhado pela namorada, a luso-venezuelana Karen Gonçalves.