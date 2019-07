Novidade. Helena Costa mostra, pela primeira vez, o pai das gémeas

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:38 Facebook

Twitter

Partilhar

É um homem discreto, que não gosta de ser fotografado pelas revistas, mas não escapou à imagem do nascimento das filhas: Frederico Formigal, marido da atriz Helena Costa, apareceu, pela primeira vez, publicamente. A intérprete casou-se há exatamente um ano, em segredo, e nunca tinha mostrado fotos do companheiro, Frederico Formigal, que preferiu ficar sempre na sombra… até agora! É que foi “apanhado” durante o nascimento das gémeas Mercedes e Maria do Mar. Na imagem publicada no perfil de Instagram da atriz, é possível ver Frederico Formigal à direita, a apoiar a mulher num momento tão especial. A atriz agradeceu, […]