Novo programa de Cristina Ferreira já tem data de estreia

Chama-se “Prémio de Sonho”, vai ser exibido em agosto e setembro e promete ser original. Cristina Ferreira acumula com a apresentação do seu formato da manhã. A SIC apresentou na tarde desta quinta-feira o novo concurso, “Prémio de Sonho”, que se estreia a 5 de agosto, às 19.00 H, vai estar no ar, para já, até setembro (são 50 edições) e é conduzido por Cristina Ferreira, que começou a gravar esta quarta-feira nos estúdios da Venda do Pinheiro. O formato tem grupos de cinco ou seis pessoas, é uma mistura entre perguntas e jogos físicos e há prémios mais pequenos […]