Novo rum de Ljubomir Stanisic ganha prémio internacional

O Refugees Rum, criado pelo cozinheiro jugoslavo radicado em Portugal, ganhou uma medalha de bronze da International Wine and Spirits Competition 2019. Ljubomir Stanisic diz que "foi do caraças". O "chef" mais conhecido da televisão portuguesa, que está quase a estrear mais uma temporada de "Pesadelo na Cozinha" (TVI), é notícia por ter conquistado mais um prémio internacional, desta vez com a sua mais recente bebida, o Refugees Rum. View this post on Instagram Não criei o Refugees Rum para ganhar prémios. Criei-o seguindo as mesmas linhas que me guiam em tudo o que faço: rodeado de boas pessoas, decidido […]