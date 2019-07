“Nunca senti tantas dores”. Kim Kardashian relembra corpete que usou na Met Gala

NTV Hoje às 19:30, atualizado às 19:35 Facebook

Kim Kardashian deu nas vistas durante a MET Gala deste ano, ao usar um corpete que não só marcou a cintura como deixou marcas no corpo. A “socialite” surgiu na passadeira rosa com um vestido nude cheio de gotas de água e uma cintura extremamente fina devido a um corpete criado pelo designer francês Thierry Mugler. A verdade é que, para atingir aquele resultado, Kim Kardashian esteve desconfortável e com dores durante toda a gala. “Nunca senti tantas dores na vida” começou por dizer numa entrevista à imprensa internacional. “Tenho que te mostrar fotografias do meu corpo quando tirei o […]