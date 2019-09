Nuno Markl leva “sucessor” para o trabalho na Rádio Comercial

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:44 Facebook

Nuno Markl levou o seu filho, Pedro, para o trabalho na Rádio Comercial para este se começar a preparar para assumir o negócio. O locutor achou que o jovem devia de dar à sua preparação profissional para no futuro ocupar o lugar do pai como radialista. No perfil de Instagram, o também humorista brincou com a situação. “Hoje trouxe o meu sucessor, para ele se ir já habituando a pegar no negócio. (Na foto, ele a ensinar-me como se constrói um emoji)” escreveu Nuno Markl, em tom de brincadeira, na legenda. View this post on Instagram Hoje trouxe o meu […]