Nuno Markl revela mensagem de aniversário enviada por Bruno Nogueira

Nuno Markl completou 48 anos, este domingo, e decidiu mostrar aos seguidores a mensagem que o humorista Bruno Nogueira lhe enviou. Bruno Nogueira fez questão de assinalar a data do aniversário do colega de uma forma especial, com uma mensagem cómica, que Nuno Markl partilhou com os fãs, no perfil de Instagram. “Parabéns, velho Markl! Nunca pensei que um corpo como o teu aguentasse mais do que seis anos”, lê-se na mensagem. View this post on Instagram Obrigado a todos pela enxurrada de gostosos parabéns! Em retribuição, partilho a tradicional mensagem de aniversário de Bruno Nogueira, para mim uma instituição […]