Núria Madruga regressa à rotina 20 meses após o parto

NTV Hoje às 12:05, atualizado às 12:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de dois anos após o nascimento do terceiro filho, Núria Madruga regressou ao trabalho e, nas redes sociais, revelou alguns detalhes sobre o período de adaptação. A atriz explicou a experiência de regresso à rotina anterior ao nascimento do filho mais novo, Lourenço, numa publicação de Instagram na qual revelou que este continua a chorar sempre que vai para o infantário. “Têm sido dias de adaptação cá em casa. Principalmente para nós os dois. As férias acabaram, os mais crescidos começaram o terceiro ano, o Lourenço entrou para o Infantário e eu voltei a fazer o que me dá […]