O amor dos famosos em tempo de férias

Eles partilham tudo nas redes sociais. Tudo, incluindo o quanto estão apaixonados. As férias servem para reforçar o amor e os casais, com mais ou menos tempo de união, fazem questão de mostrar que estão bem juntos. Com beijos, abraços e fotos bonitas.

Rita Pereira colocou na sua conta uma foto onde dá um beijo apaixonado a Guillaume Lalung, pai de Lonô e seu companheiro. Foi em agosto e pretendeu festejar os cincos anos de namoro.

Também Diana Chaves e César Peixoto publicaram uma imagem apaixonada, firmando que a chama continua viva ao fim de mais de 11 anos juntos. O casal tem uma filha, Pilar.

Marta Melro e Paulo Vintém são um casal há um ano e em férias partilharam uma foto cheia de ternura.

Cláudia Vieira, que está grávida pela segunda vez, não esconde o amor que tem pelo pai da menina, João Alves, com quem vive há cerca de cinco anos. A atriz tem outra filha, Maria, da relação que teve com Pedro Teixeira, agora apaixonado por Sara Matos, com quem está há cinco anos. Ruben Rua assumiu o namoro com Amanda Amorim durante as férias e mostrou um beijo na ferramenta "instastories" do Instagram, depois de uma foto formal.