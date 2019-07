O amor está no ar! Ana Guiomar no colo de Diogo Valsassina

NTV Hoje às 14:15, atualizado às 14:36 Facebook

Ana Guiomar e Diogo Valsassina surpreenderam os internautas com um momento romântico. A atriz deixou-se fotografar ao colo do também ator. Juntos há 13 anos, os dois intérpretes são um dos casais mais mediáticos do panorama nacional. No Instagram, é raro partilharem gestos íntimos, por isso, esta quarta-feira, Ana Guiomar surpreendeu os fãs. “A fazer de panda desde… 1975”, escreveu em jeito de brincadeira, a profissional da SIC. View this post on Instagram A fazer de panda desde… 1975. #goldenhour #sunset #casadooutro A post shared by Ana Guiomar (@anaguiomar.oficial) on Jul 10, 2019 at 2:54am PDT Recorde-se que o casal […]