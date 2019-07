O amor está no ar! Daniela Mercury casa-se em Portugal

NTV Hoje às 19:00, atualizado às 19:20 Facebook

Daniela Mercury e Malu Verçosa subiram ao altar para oficializar a sua relação na Europa. O casal escolheu a ilha do Faial, nos Açores para escrever mais uma etapa da sua história. Viva às noivas. Depois de se terem casado pela primeira vez há seis anos, a intérprete e a sua companheira renovaram os seus votos numa cerimónia íntima e discreta na ilha do Faial. A transbordar de felicidade, Daniela Mercury partilhou as fotografias da cerimónia no Instagram, com a legenda: “As duas leoas se casaram (oficialmente) em Portugal… Na Ilha Azul dos Açores, entre flores.” Por sua vez, Malu […]