"O deputado mais fit". Duarte Pacheco em destaque na capa da "Men's Health"

Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O deputado social-democrata Duarte Pacheco é o protagonista da revista Men's Health de maio, nas bancas a partir do próximo dia quatro.

Com 53 anos, Duarte Pacheco é o grande destaque da capa da revista Men's Health e demonstra que a vida stressante, inerente ao cargo de deputado, não pode servir de desculpa para não se praticar exercício físico com regularidade.

Duarte Pacheco deu a conhecer àquela revista do Global Media Group, a que pertence o JN, os segredos para a surpreende forma física. "Desde há mais de 30 anos que pratico esqui e sempre gostei de fazer passeios de bicicleta. Mas ao chegar perto dos 40, com uma vida altamente sedentária e superstressante, constatei o que é natural - o corpo vai cedendo, as nossas defesas naturais vão diminuindo e para manter a forma e a saúde decidi iniciar uma rotina de ginásio e, porque levo a sério tudo em que me meto, procuro retirar os melhores resultados deste esforço", disse.

O diretor da publicação, Pedro Lucas, revelou que não houve qualquer tipo de transformação. "Existiu uma intensificação de processos de treino e de detalhe nutricional até ao dia da sessão fotográfica para a capa. Acho que Duarte Pacheco vai inspirar muitas pessoas. Eu, confesso, que fiquei estupefacto com a forma física com que se apresentou na sessão fotográfica para a capa", justificou.