O durão amansou. Dwayne Johnson casou-se no Havai

É a notícia do dia no mundo das celebridades internacionais: Dwayne “The Rock” Johnson casou-se, este fim de semana, no Havai com Lauren Hashian. Foi numa cerimónia secreta, realizada na sua terra natal, que Dwayne Johnson, mais conhecido nos filmes de ação pelo durão “The Rock”, trocou alianças com a mãe dos filhos, Lauren Hashian. Os noivos estiveram ambos vestidos de branco e uniram-se este domingo. “Dissemos sim” escreveu no perfil de Instagram o protagonista de “Hobbs e Shaw”, o mais recente filme da saga “Velocidade Furiosa”. O casal tem duas filhas em comum, Jasmine, de três anos e Tiana, […]