O reencontro de Tânia Ribas de Oliveira e José Pedro Vasconcelos

Tânia Ribas de Oliveira e José Pedro Vasconcelos reencontraram-se em Santarém, recentemente, e partilharam o momento nas redes sociais. Os dois apresentadores reencontram-se a propósito do programa da RTP 1 “As Sete Maravilhas de Portugal”. Tânia Ribas de Oliveira assinalou o momento com uma fotografia publicada na conta de Instagram. “Juntos”, escreveu a apresentadora na legenda da publicação. View this post on Instagram Juntos. ❤️ @zepmau @7maravilhasdeportugal A post shared by Tânia Ribas de Oliveira (@taniaribas) on Jul 5, 2019 at 3:14am PDT A dupla apresentou o programa das tardes da RTP 1 “Agora Nós”, durante quatro anos até sair […]