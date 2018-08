Revelado o brasão de armas de Meghan Markle

25 Maio 2018 às 19:22 Facebook

O Palácio de Kensington anunciou, esta sexta-feira, que a recém-duquesa de Sussex, Meghan Markle, já tem um brasão de armas aprovado pela rainha Isabel II e que a atriz ajudou a criar.

O título de duquesa será representado pelo emblema, criado pelo Colégio das Armas e apresentado hoje, em que constam alguns elementos intimamente ligados às orgiens e às características de Meghan.

"O fundo azul no escudo representa o Oceano Pacífico da costa da Califórnia. Os dois raios dourados que atravessam o escudo simbolizam a luz do sol do Estado onde a duquesa nasceu. As três penas estão ligadas à comunicação e ao poder das palavras. Debaixo do escudo existem algumas papoilas douradas, a flor que representa o estado da Califórnia", lê-se na explicação dada pela Casa Real britânica.

Brasão revelado esta sexta-feira Foto: Palácio de Kensington

A atriz Meghan Markle e o príncipe Harry, filho mais novo de Diana de Gales, casaram-se no sábado, dia 19 de maio, no Castelo de Windsor.