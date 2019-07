“O verão decidiu finalmente chegar ao Algarve”. Rita Ferro Rodrigues aproveita férias

NTV Hoje às 15:05, atualizado às 15:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Rita Ferro Rodrigues no encontra-se sul de Portugal para desfrutar de alguns dias de descanso na praia. Enquanto aproveita as águas do Algarve e os dias de calor, a apresentadora decidiu partilhar uma fotografia nas redes sociais. “Alegria! Alegria! O verão decidiu finalmente chegar ao Algarve. A água está um gelo mas já não há vento, só aquela brisa boa para embalar as sestas de fim de tarde. Sortudos os que chegam para a semana… começou um levante que vai aquecer o mar. Beijos”, escreveu Rita Ferro Rodrigues na descrição. View this post on Instagram Alegria! Alegria! O Verão decidiu […]