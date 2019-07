O vestido transparente de Rita Pereira que está a dar que falar

NTV Hoje às 15:45, atualizado às 16:14 Facebook

A jurada do programa “A Tua Cara Não me É Estranha” recebeu todos os olhares na última gala do passado domingo. Com um decote generoso e um vestido transparente, a atriz está a ser muito elogiada nas redes sociais. Rebentou a escala. Rita Pereira apresentou-se mais sensual do que nunca na última gala de “A Tua Cara Não me É Estranha” (TVI), que acabou por ser ganha por Soraia Tavares. View this post on Instagram Calmaaaa!!! Achavam que não ia publicar o look de ontem?! Que seria!!! Aqui vai ele!!! #styling @jokakasquinha #dress @joao_rolo_couture #hair @helenavazpereira #makeup @liliacoscodan #tvshow @atuacaratvi […]