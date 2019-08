Oceana Basílio aproveita férias em família num dos lugares preferidos

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:31 Facebook

Oceana Basílio regressou à sua terra natal, Tavira, no Algarve, para desfrutar de alguns dias de descanso em família. De volta às origens para aproveitar ao máximo de tempo livre de qualquer responsabilidade profissional, a atriz decidiu passar por um dos lugares que mais gosta: a aldeia de Cancela Velha, em Vila Real de Santo António. A intérprete conta com a companhia da filha, Francisca, de 14 anos, e a restante família. No perfil de Instagram, Oceana Basílio tem revelado alguns momentos destes dias de descontração. A atriz, que integra o elenco da série “Golpe de Sorte” (SIC), deixou-se fotografar […]