Oceana Basílio vai ao baú para festejar aniversário da mãe

Oceana Basílio fez questão de assinalar publicamente o aniversário da sua mãe, Gina, com uma fotografia que encontrou no baú das memórias. Esta segunda-feira é dia de festa em casa da atriz da série “Golpe de Sorte”. É que a sua progenitora completa mais um ano e como não podia deixar de ser a intérprete utilizou o perfil de Instagram para deixar um testemunho. “Parabéns à mulher da minha vida! Mãe”, escreveu a profissional da SIC na legenda de uma fotografia antiga em que a sua mãe aparece ao lado do irmão Jonas. View this post on Instagram Parabéns à […]