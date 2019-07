Oito anos depois, Tânia Ribas de Oliveira recria fotografia com fã

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Tânia Ribas de Oliveira reencontrou um jovem fã e recriou a fotografia que havia tirado há oito anos. A apresentadora do programa “7 Maravilhas de Portugal” partilhou um momento carinhoso, nas redes sociais, ao lado de um fã que conheceu quando este tinha dez anos e esta semana, oito anos depois, voltou a posar com ele. “O Luís tinha dez anos quando tirámos esta fotografia em Évora. Hoje tem 18, repetimos a proeza. É esta a maior maravilha de fazer programas na rua, junto das pessoas”, escreveu Tânia Ribas de Oliveira na descrição da fotografia publicada na conta do Instagram, […]